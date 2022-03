Le final de la saison 4 en exclusivité sur TFOU et en replay sur MYTF1

Rendez-vous dimanche 13 Mars pour découvrir le final explosif de Miraculous saison 4!

La dernière attaque de Papillombre » double épisode pour le final de la série dimanche 13 Mars à 9h15.

Risque - Partie 1

Réplique - Partie 2



Ayant compris que si Ladybug triomphe toujours, c'est grâce à sa prudence, Papillombre conçoit un plan diabolique autour d'un super vilain doté du pouvoir de pousser ses victimes à prendre tous les risques.



Quand Marinette apprend qu'Adrien doit quitter Paris pour plusieurs semaines avec Lila, la nouvelle égérie de la marque Agreste, elle est prête à tout pour l'en empêcher.



Jusqu'où ira-t-elle ? Jusqu'au risque fatal de trahir son identité secrète par amour ? Et Adrien, prendra-t-il le risque de se dresser enfin contre son père ?





Production : Zag et ON Kids & Family

Format : 2x26’

Cible : 6 / 10 ans

Genre : action / aventure