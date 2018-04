Mercredi 4 avril 2018 Ladybug et Chat Noir entrent au Musée Grévin !

Par Jade Lecuyer | Ecrit pour TF1 |

MIRACULOUS : un phénomène planétaire

Diffusée dans plus de 130 pays, la série Miraculous, produite par ZAG et ON kids & family, rencontre un succès international qui en fait l’une des séries préférées du jeune public à travers le monde mais aussi l’une des séries qui passionne les amateurs de Cosplay. Série jeunesse n°1 en France, les records d’audience explosent auprès des 6-12 ans, notamment sur TF1 et Disney Channel ! Les deux adolescents, héros de la série, Marinette et Adrien, sont deux collégiens « presque » comme les autres : ils ont été choisis pour sauver Paris des forces du Mal ! Leur mission, capturer les Akumas, des créatures qui obéissent au mystérieux et terrible Papillon et qui transforment les habitants en super-vilains en utilisant leurs émotions négatives. Pour les combattre, les deux adolescents deviennent secrètement des super-héros : Ladybug et Chat Noir.







Ladybug et Chat Noir entrent au Grévin ! La consécration pour ces deux super-héros

Ces deux personnages mythiques vont ainsi s’échapper de l’écran de télévision pour prendre corps et devenir les nouveaux pensionnaires du célèbre musée de cire parisien. Ils auront pour voisins le Petit Prince, Titeuf, Scrat, Lara Croft… Ladybug, héroïne au pouvoir de la chance vêtue de sa combinaison emblématique rouge à pois noirs, endossera à merveille son rôle de justicière au sein du légendaire musée parisien, tout comme son partenaire, Chat Noir, qui protègera Grévin des méchants ! Ladybug, ambassadrice du phénomène «girl power» et première super-héroïne féminine d’une série d’animation, ravira les fans du monde entier qui s’y identifient. D’ici quelques semaines, les quelques 700 000 visiteurs annuels pourront découvrir Ladybug et Chat Noir à Grévin qui, pour rappel, a été créé en 1882 par le journaliste Arthur Meyer et le sculpteur Alfred Grévin. Les deux révélations de The Voice Kids saisons 2 & 3, Lou et Lenni-Kim, les interprètes du générique de la série MIRACULOUS saison 2 qui a fait plus de 31 millions de vues sur Internet, seront présents pour inaugurer les personnages. Lou vient de sortir son premier album éponyme qui s’est déjà vendu à 60 000 exemplaires. Elle est à l’Olympia le 25 mars prochain et sera en tournée ce printemps et cet été 2018. Lenni-Kim, l’un des finalistes de Danse avec les Stars 2017, vient de commencer sa première tournée qui rencontre un véritable succès.

Une entrée qui sera aussi relayée sur petit écran, puisqu’un épisode inédit de la série Miraculous se déroulera au sein du Musée Grévin pour le plus grand bonheur des fans de Miraculous et de Grévin.