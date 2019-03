Miraculous, Les aventures de Lady Bug et Chat Noir - La saison 3 inédite bientôt sur TFOU !

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Nouveaux pouvoirs, nouveaux vilains , nouvelles émotions ...

Avec le temps, Marinette et Adrien ont fini par devenir des amis. Mais la collégienne découvre que déclarer ses sentiments à un ami n’est pas si simple, d’autant que Kagami est de plus en plus présente dans le quotidien d’Adrien. Ajoutez à cela que Lila fait son retour au collège, qu’elle ment toujours autant et qu’elle découvre que Marinette l’a démasquée. Lila décide alors de se débarrasser d’elle, à n’importe quel prix ! A ce quotidien déjà bien mouvementé s’ajoutent des aventures de plus en plus dangereuses. Certes, nos super héros ont de nouveaux pouvoirs et des coéquipiers auxquels ils peuvent faire appel, mais Papillon lui aussi est plus fort. Il peut faire appel à Mayura, nouvelle vilaine créant des alliés aux akumatisés. Marinette et Adrien réussiront-ils à ne pas laisser leur vie privée influer sur leurs aventures de super héros ?





