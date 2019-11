Miraculous - Lou et Lenni Kim chantent "Ce mur qui nous sépare" au Musée Grévin

Lou et Lenni-Kim vous embarque dans les coulisses du Musée Grévin à Paris, pour rencontrer Lady Bug et Chat Noir grandeur nature.

Un an après l’inauguration des statues de la série phénomène “Miraculous, les Aventures de Ladybug et Chat Noir”, Lou et Lenni-Kim étaient de retour mercredi 16 octobre dernier au Musée Grévin. A l’occasion du lancement de la saison 3 inédite de “Miraculous”, en diffusion tous les matins dans Tfou pendant les vacances de Toussaint, l’épisode “La Marionnettiste 2”, dont l’action se déroule dans les murs du musée, était diffusé en avant-première.Pari réussi pour les réalisateurs de la série qui ont dû reproduire le décor de la célèbre Salle des Colonnes, du grand escalier de marbre, tout de dorures, sculptures et mosaïques de Venise, allant jusqu’à animer la Directrice des Relations Extérieures œuvrant à Grévin depuis 1983.

"Ce mur qui nous sépare"

A l’issue de la projection, Lou et Lenni-Kim, déjà interprètes du générique de “Miraculous”, ont interprété leur nouveau single “Ce mur qui nous sépare”, une chanson inspirée de la série qui parle de deux collégiens amoureux l’un de l’autre mais qui n’osent pas se déclarer leur flamme. Cette chanson est présente dans la réédition de l’album de Lou Danser sur tes mots qui vient de sortir. Cet album contient également le générique de “Miraculous”.

Après le showcase, Lou et Lenni-Kim se sont prêtés au jeu des interviews et des photographes devant les statues de cire de Ladybug et Chat Noir. Devenues les égéries françaises des personnages, les deux artistes se sont notamment rappelés de leur rencontre. “C'était sur le tournage du clip du générique et on a eu très vite une grande complicité,” se souvient Lou. “On a les mêmes passions, la musique, la scène le cinéma, on a réussi à créer une vraie amitié,” se réjouit à son tour Lenni-Kim.

Lors de cette soirée, Lou a aussi eu la joie de recevoir un disque de platine. Son premier album éponyme s’est déjà écoulé à plus de 100.000 exemplaires. C’est la première fois dans toute l’histoire de The Voice Kids qu’une artiste reçoit une telle récompense. Bravo Lou !

“Miraculous, les Aventures de Ladybug et Chat Noir” à suivre dans TFOU et sur MYTF1