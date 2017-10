Miraculous, la saison 2 très attendue arrive le 26 octobre sur TFOU

Par Laetitia MONLOUIS | Ecrit pour TF1 |













Dans cette nouvelle saison les producteurs ont le souhait de faire évoluer l’enjeu de la série sans changer l’ADN de celle-ci, avec des épisodes forts en suspense et en action.

En effet, dans la saison 2 le combat contre Papillon s’intensifie ! Marinette va découvrir qu’il existe d’autres Miraculous qu’elle pourra momentanément confier à des personnes proches afin qu’elles se transforment en superhéros pour les aider elle et Chat Noir, en cas de mission extrême ou de grande difficulté . Maître Fu révélera aussi à Marinette que les pouvoirs des Kwamis peuvent être développés et donc ceux de Ladybug et Chat Noir aussi…

Cette saison 2 nous réserve de belles surprises mais ce n’est pas tout !

La série animée Miraculous se joue aussi en musique !

Lou, finaliste de la saison 3 de « The Voice Kids » et le chanteur et comédien Lenni-Kim, sont les interprètes exceptionnels du générique de la série animée « Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir ».









Rendez-vous sur My TF1, pour découvrir prochainement le clip ainsi que des contenus bonus exclusifs.







Impatient de découvrir la saison 02 sur TFOU ? découvrez dès maintenant les premières images sur MYTF1.





A bientôt sur TFOU !