Miraculous saison 5 inédite - A partir du lundi 24 octobre à 10h30

Ladybug a perdu la Miracle Box et ses kwamis. Elle n’a plus en sa possession que son Miraculous et Chat Noir le sien. Papillombre, qui se fait désormais appeler Monarque, n’a jamais été si près de la victoire. Il peut désormais donner à ses akumatisés des pouvoirs de Miraculous et créer des super vilains ultrapuissants. Mais, de nouveau en duo, nos héros vont se montrer plus unis qu’ils ne l’ont jamais été.



Côté cœur, c’est la valse des sentiments ! Marinette, qui a perdu la Miracle Box à cause de ses sentiments pour Adrien, décide de se détourner de lui et commence à s’intéresser à Chat Noir. Dans le même temps, ce dernier ne ressent plus le même intérêt pour Ladybug car Adrien reconnaît son attirance amoureuse pour Marinette…



Adrien et Marinette réussiront-ils enfin à se déclarer leur amour ?

