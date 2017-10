Miraculous, une saison 02 très attendue

Par TFOU | Ecrit pour TF1 |

En effet, dans la saison 2 le combat contre Papillon s’intensifie ! Marinette va découvrir qu’il existe d’autres Miraculous qu’elle pourra momentanément confier à des personnes proches afin qu’elles se transforment en superhéros pour les aider elle et Chat Noir, en cas de mission extrême ou de grande difficulté . Maître Fu révélera aussi à Marinette que les pouvoirs des Kwamis peuvent être développés et donc ceux de Ladybug et Chat Noir aussi…

Cette saison 2 nous réserve de belles surprises mais ce n’est pas tout ! La série animée Miraculous se joue aussi en musique ! Lou, finaliste de la saison 3 de The Voice Kids et l'un des personnages de la série Demain Nous Appartient et le chanteur et comédien Lenni-Kim, bientôt dans la nouvelle saison de Danse Avec les Stars sont les interprètes exceptionnels du générique de la série animée "Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir".

Impatient de découvrir la saison 02 sur TFOU ? découvrez dès maintenant les premières images sur MYTF1.