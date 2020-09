MIRACULOUS WORLD : NEW YORK, LES HEROS UNIS bientôt sur TFOU

LE FILM TV INÉDIT MIRACULOUS WORLD : NEW YORK bientôt sur TFOU

Pour célébrer la semaine de l'amitié franco-américaine, Marinette et toute sa classe se rendent à New-York, la ville des super-héros.

C’est là une occasion rêvée pour le groupe d’amis collégiens de resserrer leurs liens, mais aussi pour Marinette et Adrien de se rapprocher davantage puisque, contre toute attente, Gabriel Agreste a accepté que son fils prenne part à ce voyage ! Il faut dire que Gabriel a prévu lui aussi de se rendre secrètement à New York car il est particulièrement intéressé par l’exposition inaugurale d’un bijou précieux : un collier portant une griffe d’aigle que Lafayette aurait offert à Georges Washington en signe d’amitié entre La France et Les Etats-Unis… un bijou qui pourrait être doté de pouvoirs convoités par Papillon…

Depuis l’avion, les collégiens assistent à l’intervention spectaculaire de quatre illustres super héros dont Knight Owl pour neutraliser un terrible vilain Techno-pirate qui vient de s’emparer du réacteur.

Et les péripéties ne font que commencer ! Lady Bug et Chat noir seront amenés à s’allier aux super héros pour défendre la paix à New York et préserver la statue de la liberté…

Retrouvez Marinette et Adrien dans Miraculous World : New York, Les héros unis bientôt sur TFOU.