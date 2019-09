Animaestro - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Les parents de Marinette assurent le buffet pour l’avant-première du film Ladybug et Chat Noir, à laquelle le Tout-Paris est invité… y compris Adrien ! Marinette décide de s’y rendre en prétextant aider ses parents, bien décidée à profiter de l’événement pour offrir un macaron spécial à Adrien et lui montrer combien il compte pour elle. Mais sur place, personne ne reconnaît le réalisateur du film, qui se fait traiter comme un parfait inconnu et finit par perdre patience. Furieux et humilié, il se fait akumatiser par le Papillon et devient Animaestro. Armé de son masque de super vilain, il peut se transformer en tout ce qu’il veut et compte bien montrer au monde de quoi un réalisateur de films d’animation est capable. Journée animée en vue pour Chat Noir et Ladybug !