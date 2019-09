Boulangerix - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Tom, le papa de Marinette. Sabine invite le père de Tom, Roland, à venir fêter l’événement avec eux, mais Roland refuse : cela fait 20 ans qu’il n’est pas sorti de chez lui, et il ne veut pas que cela change. Pour faire plaisir à son père, Marinette décide d’aller rencontrer son grand-père pour le persuader de se joindre à eux. Mais une fois sur place, Marinette n’ose pas se présenter, intimidée par le vieil homme bougon et têtu, et finit par lui mentir sur son identité. Lorsque Roland découvre la vérité, furieux, il se fait akumatiser par le Papillon. Devenu Boulangerix et doté d’une force surhumaine, il compte bien détruire tout ce qu’il juge trop moderne pour retrouver le Paris de son époque. Ladybug osera-t-elle affronter son propre grand-père akumatisé ? Et Marinette arrivera-t-elle à convaincre Roland de venir à l’anniversaire de Tom ?