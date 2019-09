Caméléon - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Quand Lila revient au collège, elle parvient à manipuler les élèves comme les professeurs pour que tout le monde se plie à la moindre de ses exigences. Tout le monde… sauf Marinette et Adrien, qui ne sont pas dupes. Lorsqu’ils la confrontent à ses propres mensonges, Lila, vexée, demande au Papillon de l’akumatiser. Devenue Caméléon, elle peut prendre l’apparence de n’importe qui… et compte bien profiter de ce pouvoir pour détruire Ladybug, qui a été la première à la démasquer et qu’elle juge responsable de tous ses problèmes. Pour l’arrêter, Ladybug et Chat Noir devront se méfier des apparences.