Capitaine Hardrock - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

C’est la Fête de la Musique à Paris ! Pour l’occasion, les amis de Marinette s’apprêtent à donner un concert à bord de la péniche de Juleka, chaperonnés par sa mère, Anarka, une maman pirate et très rock’n’roll ! Alors que Marinette découvre, très déçue, qu’Adrien ne pourra pas assister au concert, elle rencontre Luka, le grand frère de Juleka. Doux et attentionné, ce dernier pourrait bien semer le trouble dans le coeur de Marinette… Mais alors que le groupe commence les répétitions, l’agent Roger vient jouer les trouble-fêtes, reprochant à Anarka de faire trop de bruit. Déçue et énervée, cette dernière se fait akumatiser par Papillon et devient Capitaine Hardrock. Désormais à la tête d’un navire indestructible et armée d’un sabre de pirate, elle veut faire résonner sa musique dans tout Paris. A l’abordage, moussaillons Ladybug et Chat Noir !