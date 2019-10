Chasseuse de Kwamis - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

A cause d’une erreur de Plagg, Mme Mendeleiev découvre l’existence du kwami et de Tikki. Et elle est bien décidée à partager sa découverte avec le monde. Les kwamis n’ayant pas eu le temps d’informer Marinette et Adrien de leur mésaventure, personne ne peut empêcher la professeure de participer à une émission de télévision au cours de laquelle elle a l’intention de partager une vidéo qu’elle a faite des kwamis. Mais l’émission ne se passe pas comme prévu, et Mme Mendeleiev est akumatisée par le Papillon. Devenue Chasseuse de Kwamis, elle veut capturer Tikki et Plagg pour pouvoir enfin prouver au monde l’existence de ces créatures magiques. Ladybug et Chat Noir devront protéger leur secret à tout prix !