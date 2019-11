Chat Blanc - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Marinette se rend chez Adrien pour lui offrir un cadeau, mais se voit refuser l’entrée. Déçue, elle décide de faire ce qui lui a toujours été formellement interdit : utiliser ses pouvoirs à des fins personnelles. Elle se transforme en Ladybug et dépose son cadeau signé dans la chambre d’Adrien. Mais alors qu’elle quitte la pièce, Adrien y entre et voit Ladybug sortir. Il trouve ensuite le cadeau signé Marinette et comprend qu’elles ne font qu’une seule et même personne. En quittant le manoir, Ladybug tombe sur Bunny, la super-héroïne du futur. Bunny est venue la chercher car l’erreur de Marinette a eu des conséquences désastreuses sur l’avenir. Elle emmène Ladybug avec elle dans le futur, où la super-héroïne découvre un Paris ravagé par la dernière personne qu’elle aurait crue capable de se faire akumatiser… Chat Noir ! Ladybug arrivera-t-elle à réparer son erreur et à sauver le futur ?