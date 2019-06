Alors que Marinette et Adrien discutent avec leurs kwamis respectifs et se rendent compte de combien leurs vies ont changé depuis qu’ils sont devenus Ladybug et Chat Noir, Aurore Boréale est à nouveau akumatisée après une méchante réflexion de Chloé. Devenue Climatika 2, elle veut prouver sa puissance en plongeant la Terre dans un hiver perpétuel. Pour l’arrêter, Ladybug et Chat Noir devront faire preuve de sang-froid !