Le combat des Reines - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Après le défilé de Gabriel Agreste, au cours duquel Adrien a porté un chapeau créé par Marinette, Audrey Bourgeois – Reine de la Mode et mère de Chloé – félicite Marinette pour son talent et lui propose de l’accompagner à New York. Jalouse, Chloé utilise le Miraculous de l’Abeille égaré par Ladybug pour se transformer en Queen Bee, bien décidée à prouver à sa mère qu’elle est aussi exceptionnelle que Marinette. Mais rien ne se passe comme prévu et Chloé se fait akumatiser par le Papillon… alors qu’elle est encore en Queen Bee ! Devenue Queen Wasp et désormais à la tête d’une armée d’abeilles maléfiques, elle veut se venger de Ladybug et Chat Noir, qui ne la reconnaissent pas en tant que super héroïne. Ladybug parviendra-t- elle à arrêter Queen Wasp et à récupérer le Miraculous de Chloé ? Et Marinette décidera-t- elle de quitter Paris, sa famille et ses amis pour aller vivre à New York ?