Les stories de Miraculous - #Lafête par @Chloé

Chloé a le moral dans ses chaussettes car Adrien, son amoureux secret, lui ouvre son cœur et lui affirme qu'elle doit être plus gentil. De plus, il ajoute qu'il ne peut être ami avec des personnes qui traitent les autres durement comme elle le fait. Le chocolat ne semble pas être la solution. Mais la jeune Chloé reprend les choses en main et décide d'organiser une méga fête chez elle dans laquelle elle invite tout le monde et fait même la bise ! Jusqu'à ce qu'elle se retrouve nez à nez devant sa plus grande rivale, Marinette. Arrivera t-elle à la saluer elle aussi ?