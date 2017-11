Les stories de Miraculous - #Legrimoire @Marinette

Marinette rencontre Maitre Fou, celui qui avait soigné Tikki quand elle avait été malade. Après avoir fait connaissance, Maitre Fou lui révèle qu'elle l'avait déjà rencontré à plusieurs reprise sans s'en rendre compte de sa réelle identité. En effet, en réalité Maitre Fou l'a connaît très bien car il est en fait le gardien des Miraculous, chargé de protéger et de distribuer les Miraculous pour le bien de l'humanité. Plus jeune, Maitre fou fut responsable de la destruction du temple des gardiens et de la disparition du précieux grimoire. Mais Marinette l'a retrouvé et le maître lui raconte les secrets cachés dans ce livre.