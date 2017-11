Découvrez en exclusivité l'interview de Lou et Lenni-Kim sur le thème de la série à succès Miraculous. Lou, finaliste de la saison 3 de The Voice Kids et l'un des personnages de la série Demain Nous Appartient et le chanteur et comédien Lenni-Kim, danseur remarquable de Danse Avec les Stars sont également les interprètes exceptionnels du générique de la série animée "Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir".