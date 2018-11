Le Papillon, devenu Papillon Ecarlate grâce à Catalyste, a enfin mis à exécution son terrible plan en réakumatisant tous ses anciens vilains ! Pour les affronter, Ladybug et Chat Noir se retrouvent à la tête d’une équipe de super héros composée de Rena Rouge, Queen Bee et Carapace. Ladybug et son équipe de super héros réussiront-ils à vaincre Papillon et son armée extraordinaire ?