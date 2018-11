C’est le Jour des Héros à Paris, et chacun doit préparer une bonne action pour les autres. En ce jour très spécial, les amis de Marinette décident de lui faire honneur et d'organiser un pic nic rien que pour elle, pour la remercier de son soutien et d'être toujours là quand ils ont besoin d'elle. Au fond elle est un peu leur Ladybug du quotidien.