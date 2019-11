Félix - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Aujourd’hui est un triste jour pour Adrien : c’est l’anniversaire de la disparition de sa maman. Pour l’occasion, sa tante Amélie et son cousin Félix rendent visite aux Agreste. Voulant eux aussi montrer à Adrien qu’ils pensent à lui, ses amis veulent envoyer un message vidéo dans lequel ils lui disent tous un mot gentil… et où Marinette lui avoue enfin ses sentiments ! Mais Félix subtilise le téléphone d’Adrien et, profitant de sa ressemblance frappante avec son cousin, il se fait passer pour Adrien et enregistre à son tour une vidéo… remplie de messages plus méchants les uns que les autres. Blessées et très déçues, Alya, Rose et Juleka sont akumatisées en Trio des Punisseuses. Dotées des pouvoirs de Lady Wifi, Princesse Fragrance et Reflekta elles veulent se venger d’Adrien, ignorant qu’il n’est pas le vrai responsable. Ladybug et Chat Noir pourront-ils les arrêter et rétablir la vérité ?