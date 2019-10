Festin - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Lors de l’inauguration au Louvre d’une étrange statue découverte au Tibet, Alya révèle à Marinette avoir fait une intrigante découverte : un symbole qui apparaît sur toutes les représentations de super-héros… et qu’on retrouve sur cette statue ! Troublée, Marinette en parle à Maître Fu. En voyant la statue, le Gardien perd tout contrôle. Terrifié, il lui explique qu’il s’agit d’un sentimonstre, Festin, résultat de l’erreur qu’il a commise dans son enfance. Et quand le Papillon et Mayura redonnent vie au monstre pour le contrôler et lui faire retrouver la trace du Gardien et de la Miracle Box, Maître Fu reprend leurs Miraculous à Marinette et Adrien pour les protéger. Il entreprend ensuite de quitter Paris avec la Miracle Box pour sauver la ville de la faim dévorante de Festin. Mais nos héros sont prêts à tout pour défendre leur Maître, même à affronter un sentimonstre sans leurs pouvoirs…