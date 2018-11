Le proviseur du collège, Monsieur Damoclès, aime se déguiser en Hibou, un super-héros qu’il admire et dont il essaie d’imiter les prouesses. Malheureusement, M. Damoclès n’a pas l’habileté de son héros, et Ladybug et Chat Noir doivent souvent voler à son secours. Au cours d’une de ses missions, Ladybug et Chat Noir, en voulant l’aider, l’humilient involontairement en public.