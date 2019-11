Ikari Gozen - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

A l’occasion de la Journée de la fraternité, une grande chasse au trésor est organisée dans Paris. Les duos d'amis formés par tirage au sort devront trouver ensemble une célébrité cachée dans la ville, et cette célébrité n’est autre qu’Adrien ! Marinette est surexcitée… jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’elle doit faire équipe avec Kagami. Cette dernière a désobéi à sa mère pour pouvoir participer au jeu. De peur qu’Adrien ne se rapproche encore plus de Kagami, Marinette décide de saboter leur partie pour qu’elles ne puissent pas gagner. Dépassée par ses manigances, elle révèle accidentellement à la mère de Kagami que sa fille participe au jeu. Furieuse que sa fille lui ait désobéi, elle se fait akumatiser en Ikari Gozen. Armée de son boken, elle veut punir Kagami et l’enfermer pour toujours dans l’armure géante qui lui sert de corps. Ladybug sauvera-t-elle sa meilleure ennemie ?