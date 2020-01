Inverso - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Marc est un élève au collège très doué pour l’écriture. Son rêve serait d’écrire une bande-dessinée avec Nathaniel, dont il admire les talents de dessinateur, mais il est bien trop timide pour oser lui parler. Marinette décide de l’aider à rencontrer son idole, mais rien ne se passe comme prévu ! Suite à un malentendu, Nathaniel croit que Marc s’est moqué de lui et le rejette. Quant à Marc, il est convaincu que Marinette lui a menti. Déçu et humilié, il se fait akumatiser par le Papillon et devient Inverso. Parcourant Paris sur son avion de papier géant, il inverse les caractères de tous ceux qui se trouvent sur son chemin et compte bien se venger de Nathaniel… et Marinette ! Ladybug et Chat Noir parviendront-ils à inverser le cours des choses ? Et Marinette arrivera-t-elle à rétablir la vérité ?