La Marionnettiste 2 - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Alors que Marinette garde la petite Manon, Alya l’appelle pour lui dire qu’Adrien a une séance de pose au Musée Grévin où est exposée sa statue de cire. Alya, Nino, Manon et une Marinette surexcitée accompagnent donc Adrien au musée, où Alya et Nino complotent pour faire en sorte que Marinette se retrouve seule avec Adrien. Complètement délaissée par les grands, qui ne veulent pas jouer avec elle, Manon est de nouveau akumatisée en Marionnettiste. Armée de sa baguette magique, elle peut donner vie aux statues de cire des super-vilains et leur rendre leurs pouvoirs d’origines. Et elle est bien décidée à s’amuser comme jamais dans ce terrain de jeu hors du commun qu’est le Musée Grévin. S’ils veulent l’arrêter, Ladybug et Chat Noir ne devront pas rester de marbre !