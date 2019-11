Ladybug - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Voyant Adrien se rapprocher toujours plus de Marinette, Lila, qui a promis à cette dernière qu’elle ferait de sa vie un cauchemar, met son plan à exécution. Elle manipule tous les proches de Marinette pour qu’ils se retournent contre elle, et réussit même à la faire renvoyer du collège ! Marinette est désemparée, mais un autre problème encore plus grand l’attend. En effet, ignorant l’ordre de Gabriel de ne plus jamais utiliser le Miraculous du Paon, Nathalie se transforme en Mayura et crée un nouveau sentimonstre… à l’image de Ladybug ! Manipulant le sentimonstre, elle veut s’emparer des Miraculous de Ladybug et Chat Noir en semant la zizanie entre les deux super-héros. La vraie Ladybug parviendra-t-elle à vaincre le sentimonstre ? Et Marinette pourra-t-elle dénoncer les mensonges de Lila et rétablir la vérité ?