Maître Noël - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Alors que Marinette garde Noël, le petit frère de Nino, l’enfant découvre sa réserve de cadeaux pour Adrien. Très gênée, Marinette lui fait croire qu’elle est un lutin du Père Noël, et Noël demande à avoir son cadeau tout de suite. Quand Marinette refuse, Noël se fait akumatiser par le Papillon. Devenu Maître Noël et armé d’une boule à neige magique, il envoie des jouets géants semer le chaos dans un Paris enneigé pour retrouver le Père Noël et avoir son cadeau en avance. Ladybug et Chat Noir ne devront pas lui faire de cadeau s’ils veulent arrêter ce jeune super vilain !