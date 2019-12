Mangeamour (La bataille des Miraculous 1er partie) - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Marinette aide Adrien et Kagami à échapper à une cérémonie organisée par le couple Bourgeois pour leurs vingt ans de mariage. Les trois amis s’amusent jusqu’à ce que Marinette, voyant Adrien et Kagami si complices, décide de les laisser seuls, sacrifiant ainsi ses sentiments pour celui qu’elle aime depuis toujours. Mais pendant ce temps, l’anniversaire des Bourgeois tourne mal et le couple se fait akumatiser. Devenus Mangeamour, un cerbère à deux têtes qui se disputent sans cesse, ils dévorent tout l’amour dans Paris. Dépassée par ce vilain surpuissant, Ladybug va chercher de l’aide auprès de Maître Fu. Mais, encore bouleversée par son sacrifice amoureux, elle commet une erreur qui va s’avérer dévastatrice…