Le Marchand de Sable - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Alors que Tikki et Plagg passent la nuit avec les autres kwamis dans la Miracle Box pour tenter d’entrer en contact avec leur ami Nooroo, un mystérieux super vilain fait son apparition dans Paris. Parcourant la ville sur son nuage magique, le Marchand de Sable donne vie aux mauvais rêves de tous ceux qu’il croise, y compris Marinette et Adrien. Marinette se retrouve alors poursuivie par une vision cauchemardesque d’un Adrien amoureux de Chloé, tandis que le vrai Adrien, lui, se fait emprisonner dans sa chambre ! De plus, sans leurs kwamis, Marinette et Adrien ne peuvent pas se transformer en Ladybug et Chat Noir pour aller affronter l’énigmatique Marchand de Sable… Parviendront-ils à retrouver Tikki et Plagg à temps pour faire cesser ce cauchemar ?