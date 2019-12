Miracle Queen (La bataille des Miraculous 2ème partie) - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

A cause de l’erreur de Marinette, le Papillon akumatise Chloé en Miracle Queen. A l’aide de ses guêpes, elle prend le contrôle de tout Paris et force les porteurs de Miraculous à venir se mettre à son service, révélant ainsi au Papillon leurs identités secrètes. Grâce aux sacrifices de Luka et Kagami, Marinette et Adrien échappent aux piqûres fatales et peuvent se transformer. Ladybug et Chat Noir arriveront-ils à sauver leurs amis, passés sous le contrôle de Papillon et Miracle Queen ?