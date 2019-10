Miraculeur - Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir

Quand le Papillon et Mayura lancent un nouveau sentimonstre dans Paris, Chloé est persuadée que Ladybug et Chat Noir vont faire appel à Queen Bee pour les aider à l’affronter. Impatiente, elle les attend comme elle le fait depuis des mois sur le toit du Palace, prête à recevoir le Miraculous de l’abeille… mais en vain. Sabrina tente de la réconforter mais Chloé, très déçue, passe sa frustration sur son amie. Jalouse que Chloé n’ait d’yeux que pour Ladybug, Sabrina se fait akumatiser. Devenue Miraculeur, elle peut voler leurs pouvoirs aux super-héros… et elle est bien décidée à prouver à Chloé qu’elle est aussi digne de son intérêt que Ladybug ! Nos héros parviendront-ils à l’arrêter avant de perdre leurs pouvoirs ? Et Ladybug pourra-t-elle faire entendre raison à Chloé en lui expliquant pourquoi elle ne peut plus être Queen Bee ?