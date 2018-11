Miraculous Chibi est une mini-série comédie de 1’30 minutes, produite en 2D et inspirée de la série éponyme : Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Quand nos héros ne sont pas en mission, Chat Noir saisit toutes les occasions possibles pour essayer que Ladybug tombe amoureuse de lui. Mais ce qu'il ignore, c'est qu’elle n’a d’yeux que pour le bel Adrien ! Réussira-t-il malgré tout à séduire Ladybug avec ses plans plus improbables et drôles les uns que les autres ?