Miraculous - Saison 5 - Spoilers épisodes 10 à 12

Papillombre, qui se fait maintenant appeler Monarque, n'a jamais été si près de la victoire. Il peut désormais donner à ses akumatisés des pouvoirs de Miraculous et créer des super vilains ultrapuissants. Mais, de nouveau en duo, Ladybug et Chat Noir vont se montrer plus unis qu’ils ne l’ont jamais été. Découvrez Transmission, Deflagration et Perfection, les trois nouveaux épisodes inédits de la saison 5 de Miraculous, Les aventures de Ladybug et Chat Noir.