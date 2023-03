Miraculous - Les aventures de Ladybg et Chat Noir - Exaltation - Extrait

Quand Ladybug s'approche de Chat Noir, il s'éloigne d'elle. Quand Adrien s'approche de Marinette, elle s'éloigne de lui. Tikki et Alya observent les mouvements de Marinette avec de plus en plus d'inquiétude : leur amie est-elle encore en train de chercher une excuse pour fuir ses sentiments pour Adrien ou bien est-elle en train de tomber amoureuse d'un autre garçon ? Quand nos héros croisent la route d’André le glacier - dont les glaces sont censées connaître et révéler les mystères de l’amour – Marinette et Chat Noir vont voir leur coeur se geler tant ce qu'ils vont découvrir est glaçant !