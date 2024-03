Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Anansi

Alors que Marinette, Alya et Nino s’apprêtent à sortir, Nora, la grande soeur surprotectrice d’Alya, intervient : toutes les récentes akumatisations l’inquiètent. Elle refuse de laisser Alya sortir, c’est trop dangereux. Nino lui affirme alors qu’il protègera Alya en cas de danger et Nora lui lance un défi : s’il gagne, Alya pourra les accompagner. Impatiente de sortir, Marinette triche et aide Nino à gagner. Restée seule et inquiète pour sa soeur, Nora se fait akumatiser par le Papillon et devient Anansi, une femme araignée géante.