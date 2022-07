Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Best of - Adrien S01

Lorsqu'elle est LadyBug elle est pleine d'assurance, mais face à Adrien, Marinette perd tous ses moyens. Heureusement qu'elle peut compter sur la bienveillance d'Alya pour la soutenir. Revivez vos moments préférés de la saison 1 de Miraculous, dans ce best-of spécial Adrien !