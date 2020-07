Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Climatika

Après avoir perdu le concours pour devenir animatrice sur la chaîne pour enfants Kidz Plus, Aurore akoumatisée devient Climatika, elle va se venger à coup de perturbations météorologiqueset Paris et ses habitants vont passer par tous les temps ! Ladybug et Chat Noir vont devoir faire revenir le soleil sur Paris...