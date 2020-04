Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Desperada

Lors d’une répétition des Kitty Section, Marinette et Luka se rapprochent, devenant de plus en plus complices. Mais quand Adrien et Kagami arrivent ensemble, Marinette, jalouse, oublie vite Luka. Et quand Jagged Stone vient chercher quelqu’un pour remplacer la guitariste qu’il a renvoyée ce matin, Marinette lui suggère Adrien le pianiste, plutôt que Luka… le guitariste ! Arrive alors Desperada, la guitariste de Jagged akumatisée après son renvoi. Avec sa guitarme magique, elle transforme les gens en autocollants… et elle en a après Adrien, qu’elle prend pour son remplaçant ! Luka décide de protéger Adrien, qui ne peut donc pas se transformer en Chat Noir. Seule face à la vilaine, Ladybug doit faire appel à un nouveau super-héros. Et c’est à Adrien qu’elle choisit de confier le Miraculous du Serpent et le pouvoir de seconde chance. Mais Adrien est-il vraiment le choix le plus judicieux ?