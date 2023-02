Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Destruction

Et si le plus épouvantable des cauchemars de Ladybug se réalisait ? Et si Monarque pouvait obliger les kwamis connaissant l’adresse de Ladybug à le mener jusqu’à elle ? Les malheureuses petites créatures n’auraient d’autre choix que de lui obéir ! Et si Monarque débarquait chez Marinette Dupain-Cheng… parviendrait-elle à lui échapper ?