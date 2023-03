Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Détermination - Extrait

Marinette et Adrien se questionnent sur leurs sentiments. Alors que Marinette essaye de se convaincre qu'elle ne doit plus être amoureuse d'Adrien parce que ça la détourne de son rôle de super héroïne, elle se découvre de nouveaux sentiments pour un autre garçon qui a bien changé ces derniers temps… De son côté, Adrien s'intéresse de plus en plus à Marinette, et si elle était plus qu'une amie pour lui ? Ce qu'il ignore, c'est qu'en invitant Marinette à une sortie, il va déclencher un tourbillon d'émotions qui va changer leurs vies…