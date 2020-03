Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Dislocoeur

Rejeté et humilié par Chloé, Kim est akumatisé et devient l’ange noir Dislocoeur, armé d’un arc et de roses maléfiques, il veut transformer l’amour en haine ! Ladybug et Chat Noir vont devoir réparer les cœurs brisés !