Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Episode 1 commenté

Pour les fans de Miraculous ! Dans l'épisode Evolution Ladybug et Chat Noir affrontent un adversaire désormais en possession du Miraculous du lapin dans une course-poursuite à travers le temps… et leurs anciennes aventures. Rien que pour vous, l'équipe d'écriture de la série Miraculous : le directeur d'écriture Sébastien Thibaudeau, le créateur et co-réalisateur de la série, Thomas Astruc et les scénaristes Mélanie Duval et Frédéric/que Engel Lenoir, commentent le premier épisode de cette saison 5 inédite. Du nouveau générique au costume de monarque, en passant par les multiples voyages dans le temps… l'épisode n'aura plus aucun secret pour vous ! Une exclusivité MYTF1