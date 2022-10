Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Evolution

Suite à une grande victoire sur Ladybug, Monarque est désormais en possession du Miraculous du lapin. Pouvant utiliser le pouvoir de voyager dans le temps, le super vilain veut retourner à un moment du passé où Ladybug et Chat Noir étaient affaiblis et profiter de cet avantage pour s'emparer de leurs Miraculous. Nos héros vont devoir affronter leur adversaire dans une course poursuite à travers le temps … et à travers leurs anciennes aventures.