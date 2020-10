Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Félix

Quand le cousin d’Adrien, Félix, sème la zizanie entre Adrien et ses amis, Alya, Rose et Juleka se font akumatiser en Trio des Punisseuses. Ladybug et Chat Noir pourront-ils arrêter les trois vilaines et raisonner Félix ?