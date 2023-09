Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Friendship - Best of S03

Alya, Rose, Alix, Juleka et Mylène sont les copines de Marinette. Marinette les admire beaucoup, que ce soit pour leur personnalité bien trempée, leurs qualités respectives ou pour leur soutien sans faille lorsqu'elle essaie d'attirer l'attention d'Adrien. Elles sont un peu comme des super-héroïnes du quotidien !