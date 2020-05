Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Gamer 2.0

Max a mis au point un nouveau jeu vidéo dans lequel les anciens akumatisés peuvent se battre les uns contre les autres. Mais aucun de ses amis ne peut l’aider à le tester car ils ont tous d’autres occupations. Marinette, elle, aimerait beaucoup aider Max, mais elle est encore plus débordée que d’habitude et a décidé d’arrêter les jeux vidéo. Déçu que même Marinette, la plus grande fan de jeux vidéo qu’il connaisse, rejette sa proposition, Max est à nouveau akumatisé par le Papillon. Devenu Gamer 2.0, il capture tous les anciens akumatisés et les enferme dans une version grandeur nature de son jeu ! Puis il défie Ladybug et Chat Noir de jouer contre lui pour les libérer. Que la partie recommence !