Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Gigantitan

Aujourd’hui est un grand jour pour Marinette : elle et ses amies Mylène, Rose, Juleka et, bien sûr, Alya, ont mis au point un plan a priori sans faille pour aider Marinette à proposer une balade romantique à Adrien. Mais rien ne se passe comme prévu et le garde du corps d’Adrien, énervé à cause des filles, devient une cible de choix pour le Papillon. Cependant, alors que ce dernier tente de l’akumatiser, le Gorille se calme. L’akuma transforme alors un jeune enfant se trouvant sur son chemin et énervé d’avoir perdu sa tétine.