Miraculous - Les aventures de Ladybug et Chat Noir - Glaciator

Marinette a rendez-vous avec Alya et d’autres amis de sa classe : tous ensemble, ils vont aller manger une glace chez André, le célèbre glacier de Paris. D’après la légende, le couple qui mange une glace chez André s’aime pour toujours ! Marinette espère qu’Adrien sera de la partie, mais ce dernier ne vient pas. Pour cause : il s’est transformé en Chat Noir pour organiser un dîner aux chandelles pour Ladybug. Déçue par l’absence d’Adrien, Marinette refuse de manger la glace que lui tend André. Effondré, le glacier est akumatisé par le Papillon. Devenu Glaciator et armé de sa portionneuse à glace, il transforme les gens en glace… et la glace commence à fondre ! Ladybug et un Chat Noir un peu refroidi par l’absence de la super-héroïne à son dîner romantique devront mettre leurs querelles de côté et unir leurs forces pour arrêter Glaciator avant que tous les Parisiens n’aient fondu !